De aquel «entendimiento fraternal» ahora no queda -reconocen unos y otros- más que la voluntad de no «perjudicarse mutuamente» removiendo la supuesta trama de espionaje, lo que daría alas a la oposición, que está empeñada en que este asunto no se entierre y que ha conseguido promover una comisión de investigación en el consistorio. «Del idilio se ha pasado a un pacto para la convivencia pacífica», concluye la persona que apura el café a las puertas de Cibeles.