En apenas cinco días la percepción del Gobierno y el PSOE sobre el impacto de la crisis del PP ha cambiado de forma notable. Los socialistas asistieron el pasado fin de semana como espectadores interesados al desmoronamiento del principal partido de la oposición. Nunca hubo auténtico regocijo, pero sí cierta sensación de que ante ellos se abría una ventana de oportunidad. «El electorado moderado —decían —se ha quedado huérfano».

Ahora, no lo tienen tan claro. Los populares parecen haber recorrido su particular vía crucis en un tiempo récord, sobre todo, si se compara con lo que le costó al PSOE resolver la crisis de liderazgo en la que quedó sumido tras la defenestración de Pedro Sánchez en octubre del 2016. Si las cosas siguen el curso previsto, Alberto Núñez Feijoo será aclamado presidente del PP en un congreso extraordinario a principios de abril. Sánchez no recuperó su cetro hasta mayo del 2017. Y aunque su victoria sobre Susana Díaz fue inapelable, los resultados de aquellas primarias hablaban de una nítida fractura interna.

Durante la semana en la que los barones del PP se han cobrado la cabeza de Pablo Casado y de su número dos, Teodoro García Egea, para encumbrar al presidente gallego, Pedro Sánchez hizo lo posible para evitar ser percibido como un político carroñero. No solo por la promesa de no adelantar unas elecciones en las que, según admiten en su partido, no necesariamente le iría bien. Renunció a hacer leña del árbol caído en todas sus declaraciones.