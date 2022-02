Casado no ha logrado desprenderse en este tiempo del lastre de la corrupción. Buscó un golpe de efecto en febrero del 2021, tras el batacazo en las elecciones catalanas, al anunciar que ponía en venta la sede de la calle Génova para romper con ese pasado. Un inmueble que ha sido protagonista por el pago de parte de su reforma con dinero de la «caja B» del extesorero Luis Bárcenas, según concluyó la Audiencia Nacional. Desprenderse de la sede fue la decisión más importante tomada por Casado en materia de regeneración, porque la línea de defensa del partido en los juicios de Gürtel, por ejemplo, aún mantenía que no existió una «caja B» en el PP. Antes de desatarse la guerra con Díaz Ayuso, el objetivo incluso era cambiar de edificio a lo largo de este año y cancelar la hipoteca pendiente de unos 12 millones. En general, el anuncio fue bien recibido por los dirigentes populares. Doce meses después, el «colapso» en el PP en el que Casado no logró neutralizar a Díaz Ayuso deja pendiente el discurso de la regeneración a la espera de Feijoo.