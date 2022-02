Íñigo Errejón, líder de Más País Marcial Guillén | EFE

Sabedor, en primera persona, del desgarro que supone la quiebra de complicidades en un partido, Íñigo Errejón (Madrid, 1983) reconoce en el adiós la bonhomía de Pablo Casado desde una frontal distancia ideológica. El líder de Más País, cuya organización presiona con las presuntas actitudes irregulares de la presidenta Díaz Ayuso y del alcalde Almeida, advierte de los riesgos para la izquierda de este escenario con Vox al alza y de que el «espantajo del miedo a la derecha» ya no basta como enganche electoral.

—¿Le haría alguna recomendación a Casado?

—Bueno, yo también perdí una vez... [sonríe]. Pero creo que hay una diferencia fundamental. Me habría encantado escuchar algún debate de ideas en esta crisis del PP, alguna diferencia entre posiciones ideológicas. Porque si tú te vas a casa habiendo defendido tus ideas, puedes dormir tranquilo. En vez de eso, aquí todo se reduce a un relato de espías, contratos a dedo en adjudicaciones públicas, posibles comisiones y testaferros, filtraciones y chantajes... Es decir, una trama mafiosa que solo se revela cuando se destapan las peleas internas. El viejo PP de siempre. Tanto es así que Casado ha caído seguramente por infringir la única ley que no se puede incumplir en el partido, la omertá [la ley del silencio] sobre las prácticas corruptas. Y esto no es un problema privado del PP que resuelven sus barones. Porque lo que se dilucida es si los madrileños estamos pagando espías y contratos a dedo.

—¿Observa algo más de fondo?

—Sí, que el PP todavía no ha decidido qué posición quiere ocupar en la política española, sobre todo en relación a la ultraderecha. Y eso le tensa.