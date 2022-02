El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, conversan en la sede del PP en Génova, ya de madrugada, a la conclusión de la reunión de los barones. ALBTERO PORTEGA

Fueron más de cinco horas de reunión en Génova en las que la resistencia de Pablo Casado superó todas las expectativas de los barones territoriales. El entorno del presidente de los populares había desatado una campaña de información —o más bien de desinformación— filtrando a algunos medios las supuestas intenciones de hacerle dimitir esa misma noche y de dar un golpe de mano para entronizar a Feijoo por la vía rápida y sin congreso, aprovechando las lagunas de los estatutos.

Nada de eso era cierto ni se planteó en ningún momento. Pero Casado consiguió así llegar al momento decisivo con el perfil de víctima de una conspiración. Algo que reforzó su posición negociadora e hizo que los más partidarios de su renuncia inmediata frenaran su ímpetu para no aparecer como agresores crueles y para no poner en riesgo la legitimidad del nuevo líder.

No faltaron peticiones de disculpas por parte de Casado. «He podio hacer algo mal, pero no he hecho nada malo», sostuvo, apelando incluso al sentimiento de su esposa y sus hijos para exigir poder tener una salida digna.