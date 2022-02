Cuando a Mañueco se le preguntó por esta afirmación, el líder del PP hizo una mueca como si no supiera de qué iba la cuestión. «Tocar o no tocar [leyes]… Es que no toca hablar de programa de Gobierno, por tanto, no hemos hablado de ello. En ningún momento se ha hablado de derogar ninguna ley, porque una de las cuestiones que menciona, la memoria histórica, ni siquiera es ley, es un decreto», dijo. Incluso avanzó que esos temas apenas tuvieron relevancia en la reunión. «No hemos hablado de programa de Gobierno, esas cuestiones han salido de manera incidental cuando estábamos ya levantándonos de la mesa», dijo.

Vox ha dejado claro que concederá importancia a los asuntos más ideológicos de su programa, mientras que el PP defendió que la acción de Gobierno deberá respetar sus «principios básicos que no pueden ser obviados: autonomismo útil, crucial y básico para gestionar los servicios públicos; la apuesta por cohesión territorial de la comunidad autónoma dentro de España y de Europa; la defensa de la igualdad en todos los ámbitos».