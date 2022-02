Pero, tras el acuerdo alcanzado, se mantiene en el cargo, aunque su presidencia es ya transitoria, ya que no competirá para mantener el liderazgo. La junta directiva nacional que se reunirá el próximo martes convocará por tanto un congreso extraordinario en el mínimo plazo posible que marcan los estatutos. El deseo de Feijoo, de Casado y del resto de los barones es que se respeten los estatutos para otorgar la mayor legitimidad al nuevo líder.

Feijoo: «Sé de dónde vengo»

Feijoo compareció tras la reunión y aseguró que el PP «va a seguir mucho tiempo» al servicio de España y «garantiza la alternancia política». «Hemos salido con un partido normalizado y con una propuesta por unanimidad», afirmó el presidente de la Xunta. Calificó a Casado como «un señor de la política» y no confirmó en esa comparecencia su candidatura a la presidencia del partido, aunque agradeció a los compañeros que le propusieron que lo hiciera. «No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante en un congreso que no está convocado», indicó. «Mientras no se convoque, sería sorprendente que un señor dijera que se va a presentar», explicó. «Se de dónde vengo y dónde quiero estar», aclaró sin embargo, en referencia a que fue elegido líder del PP de Galicia en un proceso de primarias «Intento ser una persona previsible y seria», concluyó