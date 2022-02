Pablo Casado, entrando al Congreso de los Diputados JUAN MEDINA | REUTERS

Había mar de fondo, pero la crisis definitiva con la que se acaba precipitando el final de Pablo Casado al frente del PP se puede circunscribir en unas 100 horas, las comprendidas entre el viernes por la mañana, cuando acude a una entrevista para cargar contra Díaz Ayuso, hasta el mediodía del martes, momento en el que traslada a los suyos que está dispuesto a abandonar.

Pese a la gran catarsis en la que entró el partido a mediados de la pasada semana, todas las fuentes consultadas coinciden en que Pablo Casado podría haber salvado su cargo ofreciendo la cabeza de su secretario general, Teodoro García Egea, tal y como le reclamaron los pesos pesados de la formación; sin embargo, este salvoconducto para seguir al frente del partido dejó de tener validez desde que el presidente del PP rompió su silencio con una entrevista el viernes en la Cope en la que los barones territoriales coincidieron en que la marcha de su fiel escudero no iba a ser suficiente. Casado había cruzado el Rubicón al acusar en directo y sin pruebas a la presidenta de Madrid de una mala praxis en plena pandemia.

El fin de semana los líderes territoriales estuvieron conectados al teléfono, y el lunes a primera hora comienza el asedio a la planta más noble de Génova en busca de un congreso extraordinario a la mayor brevedad en el que se elija a un nuevo líder del partido. Los movimientos se suceden a lo largo de toda la jornada. El primero de cierta importancia es el desmarque del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se niega a asistir a la habitual reunión del lunes del comité de dirección del partido en el que Casado y el núcleo duro, compuesto por una docena de cargos elegidos por él, organizan la semana. La de este lunes no era una reunión de maitines cualquiera. Estaba en juego el futuro del PP. Y Almeida no acudió. Tal y como contó La Voz hace unas semanas, estaba empezando a acusar una gran erosión al frente del ayuntamiento que le había llevado a la conclusión de que la vara de mando de la capital no era compatible con la portavocía nacional del partido.