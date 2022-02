Si el escenario «casi impensable» se materializa, el relevo será casi con seguridad menos turbulento que el de Manuel Fraga, que cedió el timón a Feijoo después de que este derrotase a Xosé Manuel Barreiro. Fraga fue testigo del proceso cuando ya estaba debilitado tras perder la presidencia de la Xunta un año antes.

No es el caso de Feijoo, que está en el cénit de su liderazgo tras su cuarta, y holgada, mayoría absoluta. El PPdeG, como dijo ayer Miguel Tellado, acatará lo que decida. El secretario general, que no quiso entrar en «futuribles», se definió como solo «un marinero» cuando le preguntaron por la posibilidad de que Feijoo volase a Madrid y, recordó, «donde hay patrón no manda marinero».