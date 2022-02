El socialista Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, antes de la reunión que mantuvieron este lunes Claudia Alba | EUROPA PRESS

El encuentro entre PP y PSOE para hablar de la gobernabilidad de Castilla y León duró apenas 15 minutos al acabar precipitadamente por un cruce de reproches entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. Finiquitada la conversación con el PSOE, los populares pasan página y enfocan a la cita del miércoles con Vox. La que proporciona la aritmética de la estabilidad de cara al futuro gobierno de la Junta. El PP tiene 31 procuradores, el partido de Santiago Abascal cuenta con otros 13 y la suma de ambos da 44, cuando la mayoría es de 41.

Mañueco acusó a Tudanca de ser una «marioneta» de Pedro Sánchez y de querer enredar con «maniobras de distracción» sobre «cordones sanitarios» o cuestiones de «ayuntamientos o de otras comunidades». El popular explicó que tras plantear a los socialistas propuestas como un grupo de trabajo para elaborar un programa legislativo, o compromisos que afectan al Gobierno central como un calendario para las infraestructuras pendientes o medidas contra la despoblación, solo encontró como respuesta «rechazos, evasivas y silencios». Ese fue, según él, el momento en el que dio por finalizada la reunión. «Lo que quieren las personas de Castilla y León es que haya un Gobierno y yo quiero un Gobierno en solitario. Lo demás son maniobras de distracción y excusas para cumplir las órdenes de Sánchez», apuntó el presidente en funciones.

Una versión diametralmente opuesta a la que trasladó Tudanca, quien acusó a Mañueco de no tener el menor interés en sentarse a hablar de Castilla y León con el PSOE. Tudanca mostró su decepción y su «estupefacción» por que la delegación del PP se levantara al cuarto de hora de haber cruzado saludos. Fue, dijo el socialista, en cuanto se mencionó en ese encuentro la palabra «corrupción». «Le he dicho ‘una de las cosas que nos diferencia es la corrupción'», relató el socialista, al tiempo que añadió que en ese momento «el señor Mañueco se ha levantado y se ha marchado». Ni siquiera dio tiempo a que los socialistas plantearan medidas sobre regeneración política. «Dije que si se pronunciaba la palabra corrupción me levantaba y me iba», como así ha pasado, según el relato del socialista sobre el comportamiento de Mañueco.