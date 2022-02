En rueda de prensa desde el Congreso, Bal ha recordado que Cs no solo apoya que se investigue el supuesto espionaje al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una empresa pública del Ayuntamiento de la capital, sino que ya ha advertido a su alcalde que «no gobierna solo» y que debe mantenerles puntualmente informados de cualquier novedad.

Pero ha insistido, como ya hiciera este lunes su compañera y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid: «No van a pagar los madrileños estas cochinadas que se hacen en el PP».

Eso sí, Bal sostiene que si Ciudadanos estuviera al frente del Ayuntamiento, «no le hubiera faltado un minuto al PP para presenta una moción de censura». «Pero nosotros no pensamos en las siglas sino en las personas a quienes gestionamos», ha recalcado.

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha trasladado este martes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que los naranjas mantendrán la lealtad con su socio de Gobierno en Cibeles, descartando de nuevo una posible moción de censura, si bien le ha pedido que le asegurase que había «nada más» sobre el presunto espionaje, porque lo iban a «encontrar».

«Han intentado utilizar este Ayuntamiento como un chiringuito. Yo no me tengo que enterar al mismo tiempo que todos los madrileños de que hay una investigación en la EMVS durante dos meses. Ofrecemos lealtad y respecto pero queremos que nos den cuenta del papel del Ayuntamiento, qué acciones se van a tomar, qué medios se van a tomar, y quiero que me asegure aquí y ahora que no hay nada más, porque lo vamos a encontrar», ha lanzado durante su intervención en el Pleno de Cibeles.

Tras apuntar que el Gobierno de coalición es «de los de más éxito de toda España», ha reconocido que hoy «son un Gobierno pero dos grupos políticos». Ha defendido que Ciudadanos ha llevado a cabo «un ejercicio de responsabilidad, de empatía hacia todos los madrileños, porque es fundamental que los madrileños crean en sus instituciones».

Además, ha reprochado a los populares que «cada vez» que escucha que «quieren libertad para gobernar» sabe «lo que ocurriría si tuvieran una mayoría absoluta». «Lo sé porque lo he experimentado en carnes ajenas», ha lanzado.

Tras reconocer que «media España» le pide una «moción de censura», ha apuntado que no permitirán que el Consistorio «sea una institución que manipule Génova ni que manipule Sánchez».

En este punto se ha dirigido a Almeida como portavoz nacional del PP. «Quiero que nos pida disculpas aquí y ahora por las mentiras que han usado contra nosotros en base a mociones de censura fantasma. Hoy tiene la oportunidad de pagar la lealtad con lealtad, porque esta no es gratuita», ha advertido.