Feijoo: «Hay que encontrar una solución urgente, que no será fácil» La Voz

«Se la persigue con cámaras hasta en el pueblo. Se están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de quince años», ha manifestado.

La presidenta madrileña también quiso agradecer el apoyo que esta recibiendo y reiteró un mensaje que lleva repitiendo desde el comienzo de esta crisis. «Desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid no he dedicado un solo minuto de mi vida para beneficiar a alguien de mi entorno. No doy ejemplo cada día para después echar todo por tierra», insistió.