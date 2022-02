El alcalde dombenitense ha dicho que en los 26 años que lleva en política «jamás había tenido en mis manos y las de mis vecinos una decisión tan importante. Esta fecha quedará marcada en la historia de España».

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha confesado que nunca había vivido con tanta emoción unas elecciones en las que ha participado como candidato. «No he votado para que me elijan a mí, sino al futuro de los chicos y chicas que hoy no pueden votar pero que depositan en nosotros la confianza de un futuro de vida en el que poder tener su proyecto de vida en la nueva ciudad», ha subrayado a los medios.