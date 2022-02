XOAN A. SOLER

La recurrente metáfora de Alberto Núñez Feijoo y los trenes que le han ido pasando por delante a lo largo de su carrera para irse a Madrid vuelve a cobrar un sentido especial en esta ocasión, cuando la alta velocidad ya ha llegado a Galicia y la urgencia para su partido es máxima.

El presidente de los populares gallegos, que junto a su equipo marca sus tiempos e intervenciones públicas sin dejar margen a la improvisación, no cambió la agenda mediática que tenía cerrada antes de que estallase la crisis madrileña e intervino en dos programas de radio de ámbito nacional y en otras dos ruedas de prensa sobre asuntos domésticos. En las cuatro intervenciones ofreció titulares contundentes y posicionamientos bastante definidos a los que no era necesario poner nombres propios. Su locuacidad, criticando primero el espionaje «imperdonable» contra Isabel Díaz Ayuso y, a continuación, cargando contra la mala gestión de la crisis, señalando implícitamente a Teodoro García Egea, contrastó con el silencio o la cintura del resto de los líderes territoriales, que apenas acertaron a expresar su bochorno cuidando sus palabras para no desequilibrar la lucha en el barro de la capital.

Envueltos como están en procesos pos y preelectorales los presidentes de Castilla y León y Andalucía, su tibieza también ha sido interpretada como una delegación de opinión en el decano de los líderes autonómicos, porque a excepción del murciano López Miras, que se arrimó a Génova, tampoco ha salido nadie a corregir las apreciaciones de Feijoo sobre la imperiosa necesidad de que Casado arregle de inmediato las diferencias con decisiones drásticas —la presión sobre García Egea es muy fuerte— para frenar la demolición de las siglas del PP y sin sepultar el capital político y electoral de Díaz Ayuso en Madrid. Porque a pesar de las dudas amplificadas este viernes por propio el presidente popular, en el entorno de Feijoo existe el convencimiento de que las acusaciones por el contrato que implican a un hermano de la presidenta tienen un «recorrido corto».