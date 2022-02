Feijoo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta Paco Rodríguez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo considera que el PP tiene «la obligación de pedir disculpas y dar explicaciones» tras la guerra desatada entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. «Las luchas en el vestuario se pueden entender, pero comportamientos como el de los últimos días no pueden aceptarse», señaló Feijoo en una entrevista en EsRadio.

El líder del PP gallego no ocultó su preocupación por la crisis abierta en los populares. «Es evidente que no estamos viviendo un buen momento, y he vivido muchos, pero el de ayer es uno de los más delicados en la historia, y yo lo lamento, porque tenemos un compromiso: ser la alternativa a este pésimo Gobierno», señaló este viernes.

Reclamó urgencia para poder tapar una herida que reconoció que deja muy tocado a los populares. «Casado tiene que tomar una decisión basada en dos cosas: lo mejor para los españoles, nos votaran o no, y qué es mejor para ganar las próximas generales. Si el presidente me pide opinión, se la daré, pero no a través de los medios, porque respeto a mi partido», dijo. Feijoo también abogó porque el presidente del PP nacional y la de la comunidad de Madrid hablen y se reúnan solos para intentar reconducir la crisis.