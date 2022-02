- Sí, así es, en el sentido de la lucidez de aquellos días. A priori son los días peores de tu vida y cuando menos esperas de ti mismo y es cuando la situación más exige de ti. Me vi enfocando todo de un modo que fue clave en mi recuperación posterior y en que sea completa y total, pasados veinte años. Es curioso. No sé qué me pasó. He buscado esos planos de lucidez en mi vida, en momentos políticos, profesionales y personales, y no la he encontrado. Estoy bastante orgulloso de la gestión que hice de todo aquello.

- «Recuperación completa». ¿Desde cuándo tiene la sensación de haberla alcanzado?

- En el sentido de recuperarte para una vida normal. No quiere decir que no queden vigilancias que hay que mantener tras una experiencia tan traumática, límite. Hay que vigilarlo, tenerlo a mano por si alguna pieza se descoloca. Pero cuando te ves apto para una vida personal y profesional, emocionalmente estable, empieza esa recuperación total. No fue una experiencia más, pudo ser la última. Estuvo muy cerca.