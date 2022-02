Pie de foto. Firma Pie de foto. El Gobierno de Madrid defiende la legalidad del contrato vinculado a Ayuso: «Nuestra gestión ha sido honrada siempre» La Voz

Respecto al resto de facturas, Díaz Ayuso ha aseverado que no tiene que «dar cuentas» porque «no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad». «Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad», ha subrayado. Ayuso, en este comunicado, no especifica si su hermano ha firmado otros acuerdos con la administración madrileña. Sí desmiente lo señalado por Pablo Casado este viernes. La presidenta madrileña sostiene que no hubo comisión ni ha sido de casi 300.000 euros.

«Se hizo de forma totalmente irreprochable», señalan desde la comunidad

Los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, han defendido este viernes la legalidad de todas las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por el Gobierno regional durante la primera parte de la pandemia de Covid-19.