Domingos Sampedro

Al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, no le acaban de encajar todas las piezas sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso ordenado desde la dirección del Partido Popular, pero valoró que, de producirse y ser ciertas las informaciones difundidas, sería un hecho «inaudito y también imperdonable» que daría lugar a algún tipo de responsabilidades.

El líder de los populares gallegos admitió no tener una opinión definitiva sobre la nueva polémica que aviva la batalla por el PP madrileño, pues se está enterando de las cosas poco a poco. No obstante, dijo que «no me parece muy verosímil» que exista una necesidad de investigar algo, en relación a unos determinados contratos, cuando estos aparecen publicados en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.