«Le maté porque sabía que se iba a enfadar», dijo el menor parricida, cuando descubriera que había asesinado a su madre y a su hermano. Antes de trasladar el cadáver, cogió el móvil de su padre para enviar un wasap a su jefe diciéndole que tenía covid y no iría a trabajar al día siguiente.

El menor también utilizó el teléfono de su madre para comunicarse con su tía, que estaba muy impaciente al ver que su hermana le contestaba los wasaps pero no le cogía el teléfono desde el martes 8 de febrero, el día de la matanza. Esa falta de comunicación telefónica fue el motivo por el que el viernes por la tarde, acompañada de una amiga, la tía fuese a la casa para ver qué pasaba. Santi las vio al otro lado de la valla y les dijo: «no los molestéis, están durmiendo». Ante la insistencia de su tía que le advertía que si no los veía iba a llamar a la policía, el menor entró en casa, cogió el móvil del padre, le enseñó la terrible foto y zanjó: «mira, los he matado».