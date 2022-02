Abascal aplaude a Ayuso

Las palabras de Ayuso tuvieron una rápida réplica de Santiago Abascal. «No puedo estar más de acuerdo con esas palabras certeras», afirmó, advirtiendo al PP de que si pretende «chantajear» a su partido, lo que los populares estarán demostrando es que «van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox». Abascal contrapuso la posición «prudente» de Fernández Mañueco en torno a un posible pacto al «portazo» de la dirección nacional del PP. Pese a todo, moderó su discurso de la noche electoral precisando que Vox no ha pedido «formalmente» la vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León ni ninguna consejería.

Un bloqueo político obligaría a repetir las elecciones a finales del mes de julio

G.B.

La complejidad del tablero político surgido de las urnas en Castilla y León ha hecho que empiece a considerarse la posibilidad de una repetición de las elecciones. Si el popular Alfonso Fernández Mañueco no consigue la investidura, bien con un pacto con Vox o mediante la abstención del PSOE, no hay posibilidad matemática de que ningún otro candidato aspire a la presidencia, dado que el partido de Santiago Abascal no avalará nunca a un aspirante socialista. Las negociaciones se prevén largas. Pero tienen un límite.