La ministra de Igualdad, Irene Montero y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, salen del juicio por el presunto acoso a sus hijos Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid ha absuelto al periodista de OK Diario Alejandro Entrambasaguas del delito de acoso en noviembre y diciembre del 2019 a los hijos menores de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a su cuidadora.

La Fiscalía pidió un año de prisión para el periodista al que acusó de acosar a los dos niños de 17 meses y a su cuidadora al llamar reiteradamente a esta, cuyo teléfono móvil consiguió a través de los vecinos, llamar varias veces al telefonillo de la vivienda en la que estaban los menores y entrar en zonas comunes de la urbanización, a veces con cámaras de grabación.

Pablo Iglesias ha anunciado que recurrirán la sentencia en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que lamenta: «Contra el criterio de la Fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el periodista de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente».