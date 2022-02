Algunos vecinos han expresado su consternación ante lo ocurrido y creen que el menor podría haber sufrido algún brote psicótico cuando cometió el crimen. «Quiero pensar que en ese momento no se encontraba bien porque no me entra en la cabeza que un niño tenga la sangre fría de planear una cosa semejante, ha debido ocurrir algo que no es normal», ha confesado una vecina quien ha asegurado que todavía no puede dar crédito a lo acontecido en una pedanía de su localidad.

Familiares y amigos acudieron el lunes al tanatorio de l'Aljub, en Elche, a despedir entre muestras de desolación e incredulidad al matrimonio y su hijo de 10 años. Luego fueron enterrados en un cementerio de la ciudad, en una ceremonia íntima.