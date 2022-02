Insistió en la «cohesión», en la necesidad de «recoser la unión de acción» del independentismo. «Dejemos de competir sobre quién es más independentista, pues el objetivo es común y no sobra nadie», dijo, pero también afirmó que es preciso que «el Gobierno haga una propuesta». La suya es reunirse con las fuerzas políticas y sociales para «reforzar consensos catalanistas». Defendió «avanzar en el derecho a decidir porque hay «una mayoría amplia que quiere votar en un referendo si Cataluña ha de ser independiente». Reiteró que ve «poca valentía del Gobierno español, que no hace una propuesta», lo que, a su juicio, «genera dudas sobre la voluntad real de resolver el conflicto». Pero también amenazó: «Si la mesa de diálogo no avanza, no nos quedaremos de brazos cruzados y hay que activar los mecanismos de presión para forzar al Estado a moverse».