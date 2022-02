Un furgón policial lleva a un centro de menores al presunto homicida de 15 años que mató a su familia en Elche Manuel Lorenzo

Sin familia y abocado a encarar la mayoría de edad en un centro de reeducación. Este es el futuro inmediato al que se expone el joven Santi, el adolescente de 15 años que el martes acabó a tiros de escopeta con la vida de sus padres y de su hermano en Elche. Estaba muy enganchado a un videojuego, el Fortnite, y desató su violencia después de que su madre decidiera privarle de la videoconsola y el wifi tras bajar notablemente su rendimiento académico.

El autor confeso del parricidio pasó la noche del viernes y el sábado en una sala custodiada especialmente habilitada para menores de los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Elche, y a primera hora de este domingo fue puesto a disposición de la Fiscalía. La jueza de guardia de Alicante acordó, a petición del Ministerio Fiscal, el internamiento en régimen cerrado en un centro de menores a la espera de ser juzgado por un tribunal especializado.

Fuentes policiales señalaron a Europa Press la «consternación» ante la «frialdad» y el comportamiento del menor, del que no se tiene conocimiento de que tuviera patologías previas. No obstante, apuntan que el menor era «muy activo» en el videojuego y en redes, aunque en persona era «tímido y no protagonizaba actos violentos» en el instituto.