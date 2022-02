Sobre las plataformas de la España Vaciada ha asegurado que «siempre ha habido partidos locales y provinciales que han obtenido representación». «Crecen, están ocho años, aparecen en otra provincia», ha indicado y, en concreto, Mañueco ha recordado que Soria ¡Ya! es un «movimiento social» que llevaba 20 años trabajando en la sociedad soriana.

No ha entrado a valorar si sumarían con Vox, que ha conseguido 13 procuradores en estos comicios, pero sí ha apuntado que no ha tenido la oportunidad de hablar con su candidato, Juan García-Gallardo. «Yo creo que, en estos momentos, lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones», ha enfatizado Mañueco.