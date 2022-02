Apoyo de Vox

Sobre la participación de Vox en un posible gobierno junto al PP, Ossorio ha señalado que se trata de una decisión que deben tomar en Castilla y León, aunque asegura que ellos han pactado con el partido de Abascal y las cosas van «muy bien», frente a un Gobierno nacional «tercermundista y terrible». «Hemos aprobado los Presupuestos, la Ley Maestra, tenemos muchísimos proyectos legislativos (...) Cuando gobernábamos con Ciudadanos y Vox estaba presente en la Asamblea no hubo ni presupuestos ni leyes. Desde que hemos pactado en esta investidura lo cierto es que las cosas no están yendo muy bien. Nos gustaría gobernar a nosotros solos pero he de reconocer que hay muchos proyectos en marcha», ha defendido.

Además, ha asegurado que un pacto con el PSOE en Castilla y León es «imposible». «El PSOE ya no es el PSOE es el sanchismo», ha defendido el portavoz.