C. Serrano | EUROPA PRESS

El diputado de Teruel Existe y coordinador de la España Vaciada, Tomás Guitarte, lo avanzaba en la entrevista publicada la pasada semana en La Voz: Soria Ya sacará con diferencia los mejores resultados que el resto de las fuerzas que se presentaban a las elecciones de Castilla y León bajo el paraguas de esta plataforma. ¿Cuáles son los motivos de que obtengan tres procuradores por Soria y en el resto de las cuatro provincias ninguno? Según Guitarte, cuestión de tiempo y confianza.

Soria Ya, como Teruel Existe, llevan más de dos décadas funcionando como plataformas vecinales. «Nos conocen de toda la vida y saben que llevamos muchos años dedicándonos a esto perdiendo dinero, por lo que por mucho que lleguen dirigentes de otros partidos a decirles que no nos voten, que somos unos oportunistas, o incluso que tenemos cuernos y rabo, como el mismísimo diablo, su mensaje no va a calar», comenta Guitarte en una conversación con este periódico. Sin embargo, sí cuesta mucho más que el proyecto funcione en las circunscripciones en las que, como alertó Feijoo en el mitin de cierre, existen solo desde «hace 15 días», porque además de problemas organizativos, en donde los roles de los integrantes no pueden estar perfectamente delimitados, también generan cierta desconfianza entre sus electores, que pueden ver a sus representantes como oportunistas.

Problemas de Palencia

Es fundamentalmente este motivo el que explica que con unos problemas muy similares y presentándose bajo el mismo grupo coordinador, los sorianos obtuvieran tres representantes y los palentinos no estuvieran ni cerca de alcanzar el primero. Tampoco consiguieron un escaño en las Cortes las otras tres: Valladolid, Burgos y Salamanca. Las cuatro restantes que integran la comunidad no se presentaron el 13-F.