El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública vasca Alberto López Basaguren cree que no, y aún con mayor convicción tras leer el informe de los servicios jurídicos del Congreso. «Si el proceso de votación está a punto de iniciarse o está ya en marcha, debe primar el desarrollo normalizado de la sesión parlamentaria. Lo contrario sería inaceptable», zanja. «Y dentro de lo razonable, lo que priman también son las competencias de la presidenta para ordenar los debates».

Juan José Solozábal, catedrático emérito de la Autónoma de Madrid, comparte que dar pie a una repetición del voto sin causa de fuerza mayor conduciría a «un marasmo». «Sí, se podría haber convocado la Mesa en ese mismo momento. ¿Pero supone eso un vicio invalidante? No, yo no veo el recurso ante el TC», argumenta Solozábal, quien constata que, por ejemplo, jamás se revierte el sentido de una papeleta electoral cursada por correo postal. No obstante, avisa de que tampoco conviene banalizar que «lo que se denuncia es que no se ha reflejado la voluntad de un diputado».