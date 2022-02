El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, votó en un colegio electoral en Salamanca Manuel Laya El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, vota en Valladolid Efe | Nacho Gallego El candidato del PSOE, Luis Tudanca, votó en el colegio electoral instalado en el Centro Cívico del S-3 en Burgos Santi Otero El candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ejerció su derecho al voto en León El candidato de la Unión del Pueblo Leonés a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Mariano Santos, en el momento de votar Efe | J.CASARES El candidato de la agrupación de electores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, votó en el colegio electoral ubicado en el instituto Castilla de Soria. WIFREDO GARCÍA Una joven con una bandera de León atada a su cuello vota en un colegio de Cistierna, en León Efe | J.CASARES Efe | NACHO GALLEGO Gel hidroalcohólico junto a las papeletas de votación Efe | NACHO GALLEGO Efe | J.CASARES

Los primeros datos de participación apuntan que a las 11.30 horas de la mañana el 11,3 % del censo electoral ha ejercido su derecho al voto. Es la primera vez que se hace público este dato, por lo que no se puede comparar con los anteriores comicios. El siguiente avance de participación se conocerá a las 14 horas.

Por lo demás, la normalidad ha reinado en estas primeras horas de votación. Se han constitución el 100 % de las mesas electorales (4.531) en Castilla y León con leves incidentes relacionados con las medidas de seguridad sanitaria o la desaparición de un censo electoral. Así lo ha señalado durante su comparecencia, el director general de Administración Local de la Junta, Héctor Palencia, en declaraciones recogidas por Europa Press, donde ha recordado que están llamados a votar 2.094.490 castellanoleoneses para elegir los 81 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León. De ellos, 1.934.411 residen en la Comunidad y 160.079 fuera de Castilla y León, mientras que podrán ejercer su derecho al voto, por primera vez, 51.755 castellanoleoneses.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha sido el primer candidato en pasar por las urnas. a votar en la Confederación Hidrográfica del Duero de Valladolid.Tras ejercer su derecho al voto, Igea ha reconocido que si «falla algo» en estas elecciones, eso «debe ser el candidato, no puede ser otra cosa», en relación con el trabajo realizado por Ciudadanos durante la campaña electoral. Asimismo, ha ironizado que «hace mucho tiempo» que no tiene «sueños premonitorios», pero que la formación naranja va a tener «muy buenos resultados» y la noche electoral va a ser una noche «para celebrar». «Es una ocasión para que los ciudadanos le digan a la política que no se puede utilizar los intereses de la Comunidad en beneficio de una causa que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí», ha apostillado.