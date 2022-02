En el primer modelo que se barajó en los últimos meses de Mariano Rajoy en la Moncloa, el colectivo de reclusos sí que admitía básicamente todos los requerimientos de las víctimas. En esa carta —que fue paulatinamente abandonada a lo largo del 2018— el preso garantizaba expresamente haber roto con el EPPK («actualmente no tengo ningún vínculo con nadie de ese entorno); pedía «perdón a las víctimas causadas por mi actividad delictiva»; aseguraba «lamentar sinceramente» el dolor provocado; y prometía «facilitar información a las autoridades para esclarecer algún delito si fuera necesario y siempre y cuando yo tuviese información relativa al mismo». Básicamente, se contemplaba incluso la delación de compañeros. Además, el recluso se comprometía abonar «la responsabilidad derivada de mis delitos».

Texto suavizado

En el segundo formato, que no está fechado pero fuentes de la lucha antiterrorista sitúan a finales del 2018 o principios del 2019, el colectivo de presos ya comenzó a suavizar algo su «arrepentimiento». El preso ya no rompía radicalmente con el EPPK, sino que anunciaba que había «dado de baja» a «cualquier abogado del Colectivo de Presos para que progresivamente no tengamos ningún vínculo con nadie de ese entorno». En ese segundo formato, sí seguía apareciendo el «perdón» a las víctimas y la promesa de colaboración, pero había matices en el pago de la responsabilidad civil, pues el «compromiso» era abonarla «con cuotas asumibles para mi situación económica».