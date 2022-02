—Firmó un documento con el PSOE para la investidura. ¿Está satisfecho con su cumplimiento?

—Muchas de las cosas que ahora están en el candelero, como el problema de la despoblación o la desconcentración del Estado, surgen de ahí. Estamos relativamente satisfechos, porque la pandemia tampoco ha permitido exigir el nivel de plazos que teníamos acordado. Pero no basta con tenerlo firmado, hay que estar constantemente recordándolo.

—Desde la derecha le acusan de ser una muleta del PSOE. ¿Cuántas veces ha votado en contra?

—Nosotros no estamos ideologizados. Trabajamos por objetivos, como en el mundo empresarial. El objetivo de corregir los desequilibrios territoriales. Nosotros no hemos votado con el Gobierno, por ejemplo, la ley de Educación. Como no fue posible un acuerdo global, nos abstuvimos, y estuvo a punto de no salir. Salió adelante por un solo voto.