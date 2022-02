Gonzalo Bareño

La validez de la polémica votación con la que se convalidó el decreto de la reforma laboral acabará dilucidándose en los tribunales. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desoyó la petición del PP de que se abstuviera de tomar cualquier iniciativa para publicar esa aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), bajo advertencia de que, en caso de no reunir previamente a la Mesa de la Cámara, la denunciaría por prevaricación. Batet ignoró esas advertencias y anunció que no reunirá a la Mesa hasta el próximo martes, amparándose en que esta semana no hay actividad en el Congreso por las elecciones en Castilla y León. Y lo hará después de que este martes el BOE publicara la convalidación del decreto, a pesar de que los populares insisten en que se revise la decisión de Batet de impedir a su diputado Alberto Casero modificar el voto emitido telemáticamente, que fue el que permitió que la reforma saliera adelante. La publicación en el BOE refleja que la presidenta ordenó su promulgación el mismo día de la controvertida votación.