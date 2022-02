Las conversaciones recogidas en el WhatsApp de Kubati fueron intervenidas en enero del 2020, tras la detención del exterrorista precisamente en el marco de una investigación sobre la organización de esos actos de bienvenida que tanto inquietaban a Interior. Y es en uno de esos mensajes, con fecha 29 de julio del 2019, en el que el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, actual responsable de la plataforma Sare de apoyo a los presos de ETA, le transmite el toque de atención de Ortiz por los homenajes al propio Kubati, uno de los principales organizadores por entonces de esos actos. «Aprovecho para comentarte que me envía el de Madrid un waasap (sic) con la foto del ongi etorri de ayer y me dice que no ayuda mucho». El alto cargo de Grande-Marlaska se refería al multitudinario homenaje que la izquierda aberzale había tributado horas antes en la localidad guipuzcoana de Oñati al excarcelado Xabier Ugarte.

Los servicios antiterroristas de la Guardia Civil albergan pocas dudas de que «el de Madrid» es el máximo responsable de prisiones, al que en otras conversaciones los miembros de la red de apoyo a los reclusos terroristas se refieren con su nombre de pila, «Ángel Luis», o directamente por su apellido, «Ortiz». Según el instituto armado, Azkarraga mantiene «contacto frecuente» con «el de Madrid», tanto «telefónicamente» como «presencialmente» en la capital de España, adonde se desplaza con asiduidad. Según se desprende del vasto informe de la Guardia Civil, Azkarraga, en sus múltiples reuniones en Madrid con el alto cargo de Interior, se dedica casi siempre a trasladar peticiones de acercamientos y beneficios a presos.

Unos dosieres dirigidos al Gobierno central que prepara el asesino de Yoyes

«Antton [Kubati], el lunes quiero entrar más en el detalle de algunos casos en Madrid. En los apuntes que cogí el otro día, cuando estuvimos, tengo algún caso que no recuerdo la casuística. Recuérdame qué era. Lierni Armendariz, Oskarbi Jauregi.», escribe Azkarraga a Kubati el 11 de junio del 2019, en vísperas de la reunión que iba a tener en Madrid, supuestamente de nuevo con Ortiz, el 17 de ese mes para tratar con Interior futuros acercamientos.

Sobre Consuelo Ordóñez

Pero en esa reunión del 17 de junio se tocan más temas: el Gobierno quiere que el entorno de los presos tenga algún gesto con las víctimas para poder facilitar los movimientos de reclusos. Así lo desvela un nuevo mensaje de Azkarraga a Kubati la misma noche del 17, minutos después de salir de la reunión de esa cita en Madrid presuntamente con Ortiz. «He olvidado comentar, que me ha insistido mucho [Ortiz] en que intente tener una conversación con Consuelo Ordóñez [presidenta de Covite]. Que para ellos sería muy importante que lográramos un clima de entendimiento. Ya le he dicho que se puede intentar, pero no creo que sea fácil», se muestra pesimista el responsable del colectivo de apoyo a los presos de ETA. Kubati, por su parte, responde con el silencio a ese mensaje del Gobierno de acercarse a las víctimas. Las peticiones de acercamientos y beneficios a Ortiz fueron múltiples. El Ministerio del Interior acabó acercando a la casi totalidad de los presos que se citan en los mensajes, pero no de forma inmediata, sino en el transcurso de los siguientes meses, incluso años. Sea como fuere, el secretario general de Instituciones Penitenciarias se avino a tratar los acercamientos con los representantes de los presos.

Es más, el propio Azkarraga elaboró actas de sus reuniones en Madrid con el máximo responsable de las prisiones españolas. Las pruebas de las existencia de esas actas aparecen también en el teléfono de Kubati, aunque la Guardia Civil no ha podido acceder a ellas porque el propio exterrorista pidió «discreción» y que esos documentos tan sensibles no circularan por el WhatsApp. El secretario general de Instituciones penitenciarias, sin embargo, no tuvo apuro en usar la famosa herramienta de mensajería.