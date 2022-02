Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Catalán, Gerard Esteva, en una entrevista en Món Esport, asegura que «el problema es que los Gobiernos de Carles Puigdemont y de Quim Torra no quisieron tirar adelante con la candidatura y el Comité Olímpico Español ahora ya no considera que Cataluña sea fiable y para buscar estabilidad, hace entrar a Aragón». «Aragón está porque los catalanes no hemos liderado [la candidatura] cuando tocaba», concluye.