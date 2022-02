Sabino se fue de Galicia cuando la mayoría de edad estaba todavía establecida en los 21 y tras haber estudiado hasta sexto de bachiller en el instituto de maestría industrial de Santiago. Tuvo que dejar los libros porque su hermano mayor también estudiaba. «Para mi padre era mucho estudiar los dos», afirma, por lo que se sacrificaron los estudios del benjamín. Fue entonces cuando empezó a trabajar de camarero en la cafetería Alameda, «enfrente de la Herradura», detalla. «Entonces era de la familia Suárez, pero cambió de dueños». Tras un año detrás de la barra se marchó en busca de un futuro mejor al País Vasco. «Encontré trabajo a los dos días».

Sabino acude a Galicia todo lo que puede. Tiene un hermano que montó una tienda de motos en la coruñesa Ronda de Outeiro, que ahora regenta su hijo, y otro que trabaja como químico en Santiago para la Xunta. Y en Moar todavía siguen viviendo su hermana y su cuñado. «Hace casi cinco años que no voy. Y me pesa. El tío de mi mujer tiene 92 años y recibe mucha atención, y claro, no podemos dejarlo solo. Mi mujer me dice que me escape yo un fin de semana, pero al final...».