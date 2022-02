Yolanda Díaz con el candidato de UP, Pablo Fernández. Mariam A. Montesinos | EFE

El desembarco de los líderes nacionales concluyó en Castronuño. Este pequeño municipio vallisoletano fue el lugar escogido por Yolanda Díaz para su única visita a Castilla y León desde que se convocaron las elecciones. «Estoy encantada de estar aquí. Estos días no he podido venir, creo que ya saben ustedes porqué», se excusó la dirigente de Unidas Podemos, aludiendo a su intensa agenda con la reforma laboral y el SMI, intentando despejar así las críticas que afrontó en las últimas semanas por su baja presencia en campaña señalándola de estar más preocupada por que su proyecto para las próximas generales no se erosionara. «Les pido que se movilicen, que pidan el voto» para que no entre en la Junta «el partido del odio», dijo, en alusión a Vox y un hipotético pacto con el PP.