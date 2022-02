Melchor Saiz-Pardo

«No era ningún santo. La imagen del jugador de fútbol que no se metía en problemas no se corresponde con la realidad», explican mandos del Grupo de Homicidios de Madrid. Jaime G. M., el joven de 15 años asesinado de un machetazo el pasado sábado por la noche en las inmediaciones de Atocha, en Madrid, no solo tenía vínculos con la banda latina Trinitarios. Según han desvelado fuentes de la investigación, en el momento en el que fue asesinado llevaba encima un machete de 60 centímetro de hoja.

El chaval, conocido como Pepe, que murió a consecuencia de una puñalada certera en el corazón, contaba además con varias detenciones por robo con violencia. Nada que ver con la imagen de chico tímido, incluso introvertido, y deportista limpio que ofrecía como lateral izquierdo en el CD Móstoles, en la categoría de Cadete A.