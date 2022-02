«La siguiente semana más o menos -todo transcurre en un mes- vino a la zona baja de mi bloque, una zona ajardinada donde juegan los niños. Llamó muchísimas veces al telefonillo, 10 o 15 veces. Ese día estaba con mis hijos y como todos los días solíamos bajar a una de las tres zonas de parque donde hay un arenero. Dejé de ir a todos los parques y a la zona baja de mi casa. Iba a uno muy recogido. Algunos días no pude salir, no me dio seguridad bajar. También cambié la entrega de los mellizos: se hacía arriba y ya no bajaba, por seguridad», ha explicado.

«Me sentía perseguida»

De la Cueva ha declarado que trasladó estos acontecimientos a Pablo Iglesias. «Estaba angustiada, un poco desconcertada. No sabía por dónde podría salir. Lo pasé mal. Me sentía perseguida. Me daba miedo que les hicieran fotos o nos persiguieran y no poder atenderlos. Hice lo que pude pero no eran condiciones normales para trabajar», declaró.