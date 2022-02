Al principio, el hombre denunció la desaparición de la mujer pero la policía encontró el cadáver cerca de un año después, enterrado en el jardín de la casa que la víctima y el autor confeso del crimen compartían, y este martes él ha dicho que escondió el cuerpo porque «tenía miedo, no sabía qué hacer».

Declara la madre de la víctima

Este martes también ha declarado en el juicio la madre de la víctima, que ha contado al jurado que su hija tenía un trastorno límite de la personalidad y que cuatro días antes de morir la llamó para explicarle que el acusado le había dado «varios golpes fuertes en la cabeza». «Pero me lo dijo como a si a mí no me importara, me colgó el teléfono y no pude hablar con ella porque después, cuando la llamaba, no me lo cogía», y también ha explicado que después del crimen el acusado le dijo que su hija había desaparecido y fueron juntos a denunciarlo.