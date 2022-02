Ha detallado que la votación coincidía con el mismo día que había una reprobación en el Ayuntamiento de Pamplona contra su alcalde, que es vicepresidente de UPN. «Por tanto, todo el mundo entenderá que no podemos aprobar la reforma laboral el mismo día que se reprueba al vicepresidente de UPN», ha añadido Esparza, que acto seguido ha asegurado que esto «cae por su propio peso».

Por otro lado, ha desgranado sobre las modificaciones presupuestarias que apoyaron los socialistas navarros en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona y en el marco del acuerdo entre el Gobierno de España y UPN, que son «modificaciones dentro de lo que ya tiene Pamplona». «Aquí no es que el PSOE dé a Pamplona 27 millones, que venga fondos de no sé dónde. No hay nada de eso», ha concluido el líder de los regionalistas.