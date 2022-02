El rey emérito Juan Carlos I, en una imagen de archivo Eduardo Parra | Europa Press

El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios «que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón» y apunta que por lo tanto «procede acordar el archivo de las diligencias de investigación».

Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que ha adelantando este lunes la Cadena Cope. Esta era una de las líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas opacas sufragadas por un empresario mexicano.

Sobre la investigación de Jersey, el ministerio público indagaba sobre la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. «Desde el 2004 al 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M.D. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», dice el borrador en sus conclusiones.