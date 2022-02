Imagen de Esther López. Atlas

El primer análisis forense, a la espera de la conclusión definitiva de la autopsia, apunta a que el cuerpo de Esther López sí presenta signos de violencia y sitúa su fallecimiento en torno al día de su desaparición, en la madrugada del 13 de enero, según han revelado fuentes de la investigación. El cuerpo de la víctima presenta, según los primeros indicios, signos de violencia compatibles con traumatismos sufridos antes de su fallecimiento. La autopsia, no obstante, aún no ha finalizado y presumiblemente se prolongará hasta mañana para intentar confirmar con certeza la causa última de la muerte.

Lo que sí parece evidenciar este primer análisis del cuerpo es que todo apunta a que este pudo ser trasladado en las horas previas a su localización, en la mañana del sábado, 23 días después de que se perdiera la pista de la vecina de Traspinedo. Fuentes de la investigación inciden en que el escenario, una cuneta situada a escasos metros de la carretera principal que une la N-122 con el casco urbano del municipio, no parece el del fallecimiento y señalan a que con una alta probabilidad pudo ser conservado en otro lugar, trasladado y dejado allí.

El cuerpo de la mujer, no obstante, no presentaba signos externos de violencia cuando fue hallado en dicha cuneta por un paseante. Tenía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición junto a su bolso, una suerte de pequeña mochila negra, y sus pertenencias (móvil...). Su grado de conservación apunta, no obstante, a que sus restos pudieron ser conservados y trasladados posteriormente al lugar en el que fueron encontrados. «Su estado no parece compatible con haber estado expuesto en este lugar durante más de veinte días», han concretado las fuentes consultadas. El resultado definitivo de la autopsia, en cualquier caso, aún puede tardar días en concretarse a la espera de los resultados de las muestras biológicas remitidas a Madrid para su análisis.