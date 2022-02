Imagen de archivo de Pau Juvillà y la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs. David Zorrakino | Europa Press

Guerra abierta en el independentismo. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha asegurado esta mañana que no dimitirá por el caso Pau Juvillà, a pesar de que la Cámara catalana haya asumido la retirada del escaño del dirigente de la CUP. Laura Borràs accedió al cargo asegurando que no aceptaría la suspensión de un diputado impuesta por la Junta Electoral. Pero la ha acabado admitiendo. Eso sí, la líder nacionalista ha cargado la responsabilidad de no haber desobedecido tanto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como a su antecesor como presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

Según Borràs, el pasado 29 de enero, en Manresa, se reunió con Aragonès para trasladarle su propuesta de «resistencia colectiva» ante la retirada del escaño de Juvillà. «Se podía hacer pero no se ha querido», ha asegurado en Rac-1. La dirigente nacionalista planteó una «acción de defensa unitaria» que consistía en que el Parlamento catalán se comprometía a desobedecer a la Junta Electoral y al mismo tiempo el Ejecutivo desacataba la sentencia sobre el 25 % de castellano en la escuela. «Estamos aquí porque esta propuesta no se me acepta», ha afirmado. «Estaba asumiendo el máximo de responsabilidades. Estaba dispuesta a todo. Y no me desdigo de nada», ha asegurado. Borràs ha señalado que sigue «dispuesta a todo», de «ir hasta las últimas consecuencias» y por esa razón no dimite.

«No me rindo. No dimito. Nos quieren muertos. Mi obligación es no rendirme», ha aseverado. A su juicio, Torrent también es responsable de que Juvillà haya perdido el acta de diputado porque creó un «precedente». La retirada del escaño de Torra se convierte en «ley», según ha detallado que le avisó la Junta Electoral en un burofax.