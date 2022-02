Aina Vidal (en el centro), durante un mitin EN COMÚ PODEM

Tras la apretada votación que se saldó con la convalidación del decreto de la reforma laboral impulsado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, la diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha subrayado que el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el PSOE con sus «teorías sobre una mayoría alternativa» al bloque de investidura, salen «debilitados» al quedar patente que «no se puede jugar a dos bandas».

También ha emplazado a «recoser» la mayoría progresista, tras una negociación de las que todos salen «magullados», y no alberga dudas de que van a trabajar conjuntamente en otras leyes. No obstante, ha reprochado que el voto en contra de fuerzas como ERC, Bildu o PNV perseguía «marcar» a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al pensar que el texto del Gobierno iba a salir con apoyos no habituales.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Vidal ha pronosticado que la queja del PP para tratar de revertir esa votación «en absoluto» tendrá recorrido y ha avisado a esta formación de que «juega con fuego», al seguir una estrategia de «desprestigiar» el Congreso y provocar confusión.