Fumanal cree que «no hay peligro, sobre todo en un Gobierno cuya estrategia es la táctica de partido a partido, ley a ley, lo mas emblemático de la legislatura está aprobado así que puede aspirar a agotar la legislatura como el propio Pedro Sánchez ha asegurado, situando el final de la legislatura en enero del 2024». Santiago Martínez sostiene que «a todas las partes implicadas les sigue interesando el status quo actual».

el nuevo escenario

El no de ERC y Bildu. Lumbierres considera que, «las consecuencias del no de ERC y Bildu son bien distintas». «Esquerra es un partido estratégico para apuntalar las mayorías en las decisiones políticas, además su no tenía menos justificación que el de Bildu, inseparable de la decisión de los sindicatos ELA y LAB, contrarios a la nueva regulación», explica. En su opinión, «ERC elevó la negociación de la reforma laboral al marco del diálogo institucional entre el Gobierno central y la Generalitat, mezclando áreas de decisión bien distintas y con la mirada puesta en la competencia electoral con En Comú Podem, que avisó de retirar el apoyo al gobierno de Pere Aragonès, y al protagonismo de Yolanda Díaz». La politóloga asegura que «las relaciones que más se van a ver perjudicadas son las de Unidas Podemos con la propia ERC, pues UP era la que facilitaba la comunicación entre el PSOE y la mayoría investidura».