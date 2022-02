¿Admitiría la patronal la prevalencia de los convenios autonómicos?

No. Al menos la CEOE ya dejó claro que no aceptaría que se cambiara una sola coma de lo que había pactado con el Gobierno y con CC.OO. y UGT, y que tampoco permitiría que se hicieran cambios por vía indirecta posterior. Las sospechas de la patronal de que el Gobierno acabaría cediendo ante algunas de las reivindicaciones de los nacionalistas e independentistas son las que hicieron que no se prestara a una foto cuando firmó el pacto. Si se hiciera ahora por otra vía, se descolgaría del acuerdo.

¿Qué efectos tendría que la patronal se descolgara?

Una de las exigencias de la Comisión Europea era que la reforma contara con consenso social. Un descuelgue de la patronal pondría en peligro la llegada de los fondos europeos a España.