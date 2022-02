En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el Consejo Político de UPN, que se ha reunido este sábado en sesión extraordinaria, ha defendido que «lo único que podía justificar» el apoyo de UPN a la reforma laboral era la «ruptura» del PSOE con el nacionalismo, un precio que la formación socialista «no estaba dispuesta a pagar».

Ha señalado que ha acudido al Consejo Político a explicar por qué tomaron esa decisión, que fue, ha afirmado: «Por lo que a mi siempre me ha movido en la política que es la dignidad y la libertad, algo en lo que he militado desde que tengo 18 años y en lo que voy a seguir militando toda mi vida».

«Dignidad», ha dicho, «respecto al PSOE, UPN no podía convertirse en el felpudo de Sánchez, un partido pisoteado por alguien que nos estaba diciendo que este pacto era por España y que al día siguiente iba a poner la mano al nacionalismo de nuevo para destrozar España». «Eso no podía ser UPN», ha remarcado.

Por otro lado, ha destacado que «a mi nadie me impuso nada, nadie me compró en ninguno de los momentos. Creo no se me conoce cuando se puede opinar algo así». «Si el precio que estaba dispuesto a pagar el PSN era la no reprobación de Enrique Maya, el precio era insuficiente; si el precio era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona entrábamos al foco que criticábamos en los demás», ha recalcado.

Para Sayas, «solo había un precio posible que el PSOE no estaba dispuesto a pagar, el precio de la ruptura con el nacionalismo, el precio de que el PSOE volviese a ser un partido constitucionalista». «Eso era lo único que podía justificar nuestro voto en un momento en el que Sánchez se estaba jugando la estabilidad de un Gobierno y ese no era el precio que el PSOE estaba dispuesto a pagar», ha reiterado.