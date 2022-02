COMUNIDAD DE MADRID

La despoblación y el rechazo a Pedro Sánchez. Son los dos ejes principales sobre los que el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, viene articulando su campaña. El primero, para atar en corto las listas que el próximo 13 de febrero se presentan bajo la plataforma de la España Vaciada. Y el segundo, para intentar movilizar al electorado del centroderecha, e incluso y atraer a socialistas desencantados, imitando la estrategia que tanto éxito le proporcionó a Isabel Díaz Ayuso el pasado año en las elecciones de Madrid. Por tanto, una clave autonómica, al ser la despoblación un problema particular de muchas comarcas, y otra nacional, al plantear los comicios como una especie de plebiscito sobre la labor del presidente del Gobierno.

Mañueco recibió ayer el apoyo de la presidenta madrileña, que se dejó ver al mediodía a los pies del acueducto de Segovia junto a varios dirigentes provinciales, y a la tarde se desplazó a Burgos para participar en un mitin junto al candidato del PP a la Junta y desde donde instó a los electores a agrupar el voto en torno a estas siglas, «algo conseguido en Madrid, y desde entonces la política funciona mucho mejor», afirmó, presumiendo de haber aprobado unas medidas que resultaron «mucho más fácil ponerlas en marcha con un gobierno sólido, en libertad».

Pero la presencia de Ayuso es un arma de doble filo. Al menos así lo interpretaron ayer desde la bancada socialista. A diferencia de otros líderes populares que vienen participando en la campaña, como el gallego Feijoo, que volverá hoy y mañana a cruzar O Padornelo para pedir el voto para su colega, o el andaluz Moreno Bonilla, la presidenta madrileña sí genera rechazo entre el electorado más moderado, por lo que el candidato del PSOE a la Junta, Luis Tudanca, aprovechó su visita para intentar desprestigiar a Mañueco: «¿Se presenta ella? A veces lo parece», cuestionó desde Burgos pocas horas antes de que llegase Ayuso. «Allá otros con su campaña y sus propuestas», mencionó desde Zamora, asegurando que los socialistas continuarán hablando «del campo, del sector primario y de Castilla y León». «No me parece que Castilla y León se asemeje mucho a Madrid en nada y no me parece que tengamos intereses compatibles», zanjó.