Para Vilalta no es coherente que los grupos parlamentarios independentistas trabajasen el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la situación de Juvillà y que no se le convocase para el pleno de este jueves como diputado: «¿Por qué fuimos a un pleno para luchar por sus derechos cuando alguien tenía conocimiento de que ya no estaba siendo diputado porque no se le estaba convocando?».

Borràs evita el desacato a la Junta Electoral y admite que a Juvillà se le retiró el escaño del Parlamento catalán Mercedes Lodeiro Atrás quedan las críticas de Laura Borràs (JxCat) al entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), por haberse negado a investir a distancia presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont y a que Quim Torra perdiera su acta de diputado tras ser inhabilitado. Y en papel mojado se han convertido sus afirmaciones de que no permitirá injerencias de los tribunales en la actividad parlamentaria. La ahora presidenta de la Cámara empleó estos días una argucia parlamentaria para hacer ver que defiende como nadie el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a una pena de inhabilitación por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida donde era concejal. Y utilizó también el recurso del ventilador. Es decir, airear en Europa lo sucedido como si el Estado español actuase de modo «represivo». Para ello ha enviado cartas a otros Parlamentos denunciando, y, por tanto, asumiendo, que a Juvillà «ya le han desposeído de su acta» de «forma unilateral», en alusión a la Junta Electoral Central, además de hablar de las «injerencias en el Parlamento por parte del Estado». Asimismo, solicitó a sus interlocutores que emprendan algún tipo de acción para proteger el escaño del citado parlamentario.