Sexto. Autorización del voto presencial

El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido.

Este es el caso del diputado Alberto Casero. Después de haber enviado su voto telemático, Detectó su error en la votación sobre la reforma laboral y sobre su tramitación como proyecto de ley antes de que se produjera la votación presencial. Según el PP, llamó por teléfono a la Mesa pidiendo rectificarlo e incluso se dirigió al Congreso para votar presencialmente pese a estar enfermo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al ser informada, no le permitió cambiar el sentido de su voto, y ni siquiera entrar en el hemiciclo del Congreso.

Votos que decaen

En el caso en que un punto decayera o fuera retirado del orden del día por el Pleno de la Cámara, el voto telemático emitido se entenderá decaído.

Octavo. Votaciones secretas.

En las votaciones secretas para la elección de personas, el voto emitido telemáticamente se imprimirá en una papeleta en la que constará el nombre o nombres de los candidatos elegidos, omitiéndose la identificación del diputado autorizado. Dicha papeleta de voto será introducida por la Presidencia en la urna.

¿Hay precedentes de fallos similares?

Sí. El exministro José Luis Ábalos votó en blanco en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional el pasado mes de noviembre, cuando debería haber votado a favor. Aseguró que advirtió de su error a los servicios del Congreso con tiempo suficiente, pero no se le permitió volver a emitir su voto. En este caso, todos los diputados votaron telemáticamente.

¿Hay sentencias del Tribunal Constitucional?

El PP asegura que el caso del diputado Alberto Casero fue un error informático, y no del propio diputado. El Tribunal Constitucional falló en diciembre de 2006, en el caso del voto presencial de una diputada socialista vasca que no pudo votar durante un pleno en el año 2004 porque no le funcionó el sistema informático. No es el mismo caso, porque en esta ocasión el voto es telemático.

En aquella ocasión, la diputada advirtió del problema al presidente de su grupo y al presidente de la cámara vasca. El PSOE pidió que se repitiera la votación. La Mesa lo rechazó y los socialistas recurrieron al Tribunal Constitucional, que amparó a la diputada, sosteniendo que recae sobre los órganos de la cámara demostrar que la diputada tuvo una conducta negligente. El tribunal dedujo, con los datos del caso, que no se pudo probar, de manera irrebatible, que cometiera un error durante el desarrollo de la votación.